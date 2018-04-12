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Трамп пока не решил, какие действия предпримет по Сирии
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Трамп пока не решил, какие действия предпримет по Сирии 

360tv.ru 12 апреля 2018
Фото: 360tv.ru
Президент США Дональд Трамп окончательно не решил, будет ли наносить удары по Сирии, рассматриваются различные варианты действий как по времени, так и по способу ответа. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.
Это одна из возможностей (удар по Сирии-прим.). Это просто означает, что это один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять. Это касается и времени
— Сара Сандерс.
Таким образом Сара прокомментировала последние публикации Трампа в Twitter по поводу Сирии. Также представитель Белого дома ответила, что работа с партнерами и союзниками по этому вопросу продолжается.
11 апреля Дональд Трамп написал в Twitter, что Россия должна быть готова сбивать «умные» ракеты, выпущенные по Сирии.
США не исключили возможности удара по российским вооруженным силам в САР. С таким заявлением выступила пресс‐секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов. Также Сандерс рассказала, что американская разведка представила сведения, которые не позволяют усомниться в «причастности Дамаска и Москвы» к произошедшей химатаке в Восточной Гуте.
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