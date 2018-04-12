Трамп пока не решил, какие действия предпримет по Сирии

Это одна из возможностей (удар по Сирии-прим.). Это просто означает, что это один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять. Это касается и времени

— Сара Сандерс.

Таким образом Сара прокомментировала последние публикации Трампа в Twitter по поводу Сирии. Также представитель Белого дома ответила, что работа с партнерами и союзниками по этому вопросу продолжается.

11 апреля Дональд Трамп написал в Twitter, что Россия должна быть готова сбивать «умные» ракеты, выпущенные по Сирии.