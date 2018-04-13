Небензя призвал США и союзников не подводить мир к опасной черте

«События развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в этом случае ляжет на США и их союзников. Жаль, что продолжает терять лицо старая Европа. Призываем руководство этих государств немедленно одуматься, вернуться в международно-правовое поле и не подводить мир к опасной черте», — сказал дипломат.

По его словам, необходимо срочно искать мирный выход в рамках коллективных усилий.

Ранее Небензя заявил, что главарям сирийских боевиков отданы приказы начать наступление в случае силового удара США по Сирии

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