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Небензя призвал США и союзников не подводить мир к опасной черте
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Небензя призвал США и союзников не подводить мир к опасной черте 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке призвал Соединённые Штаты и их союзников не подводить мир к опасной черте.
«События развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в этом случае ляжет на США и их союзников. Жаль, что продолжает терять лицо старая Европа. Призываем руководство этих государств немедленно одуматься, вернуться в международно-правовое поле и не подводить мир к опасной черте», — сказал дипломат.
По его словам, необходимо срочно искать мирный выход в рамках коллективных усилий.
Ранее Небензя заявил, что главарям сирийских боевиков отданы приказы начать наступление в случае силового удара США по Сирии.
RT ведёт прямую трансляцию.
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