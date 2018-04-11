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СМИ: Мэй отказалась участвовать в ударе по Сирии
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СМИ: Мэй отказалась участвовать в ударе по Сирии 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к военному удару по официальному Дамаску, сообщает газета Times.
"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", — пишет газета.
Издание уточняет, что британский премьер не согласилась принять участие в «быстрой расплате».
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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