Ещё
Высланные российские дипломаты соскучились по кефиру и сочинским курортам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высланные российские дипломаты соскучились по кефиру и сочинским курортам 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Дипломаты, высланные из европейских государств и США в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, скучали в командировках по российским продуктам и сочинским курортам. Об этом они рассказали журналистам на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым, пишет РИА Новости.
Большинство дипломатов вспоминали, что им не хватало черного хлеба и кефира. Некоторые скучали по борщу и катанию на лыжах в «Розе Хутор». Дипломаты отметили, что они не заводят близких друзей в командировках, потому что через определенное время все закончится.
Глава МИД пообещал, что отпуск высланных дипломатов будет недолгим.
26 марта власти США в качестве реакции на «дело Скрипалей» объявили персонами нон грата 60 представителей России, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле и предписали консулу покинуть страну до 25 апреля. Российских дипломатов выслали также 27 европейских стран. Москва приняла зеркальные меры.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию. Москва все обвинения в причастности к отравлению отвергает.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Табакова взбесил народ65
Сбербанк выступил с заявлением481
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече143
Дело Скрипаля завернуло в Сирию231
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1236
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение