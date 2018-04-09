Вынужденный отпуск высланных дипломатов будет недолгим, заявил Лавров

"Я уверен, что ваша дальнейшая работа будет эффективной, будет надежной. Мы сделаем все, несмотря на объективную ситуацию, которая сложилась в связи с непредвиденным прерыванием командировок такого большого количества человек, мы сделаем все, чтобы ваш вынужденный непродолжительный отпуск завершился поскорее, и чтобы вы все вышли на работу на внешнеполитических фронтах нашей большой родины. Хочу еще раз пожелать вам всего самого доброго", — заявил Лавров на встрече с российскими дипломатами, досрочно прекратившими длительные загранкомандировки в марте 2018 года.

Он также выразил особую признательность членам семей дипломатов, которые вместе с ними «переносят все тяготы, непростые ситуации, с которыми сопряжена работа за границей».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство , Москва это категорически отрицает.