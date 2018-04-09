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Вынужденный отпуск высланных дипломатов будет недолгим, заявил Лавров
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Вынужденный отпуск высланных дипломатов будет недолгим, заявил Лавров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вынужденный отпуск российских дипломатов, высланных ранее из США и ряда европейских стран в связи с «делом Скрипаля», продлится недолго, пообещал в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я уверен, что ваша дальнейшая работа будет эффективной, будет надежной. Мы сделаем все, несмотря на объективную ситуацию, которая сложилась в связи с непредвиденным прерыванием командировок такого большого количества человек, мы сделаем все, чтобы ваш вынужденный непродолжительный отпуск завершился поскорее, и чтобы вы все вышли на работу на внешнеполитических фронтах нашей большой родины. Хочу еще раз пожелать вам всего самого доброго", — заявил Лавров на встрече с российскими дипломатами, досрочно прекратившими длительные загранкомандировки в марте 2018 года.
Он также выразил особую признательность членам семей дипломатов, которые вместе с ними «переносят все тяготы, непростые ситуации, с которыми сопряжена работа за границей».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
На фоне скандала с отравлением США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.
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