88% граждан Болгарии поддержали властей по «делу Скрипаля», показал опрос

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости . Подавляющее большинство граждан Болгарии (88%) поддержали решение болгарского правительства не высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» в связи с нехваткой доказательств причастности России , свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного институтом Gallup International.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов после совещания совбеза страны заявил, что ни российских дипломатов, ни технический персонал высылать из страны не будут, но посла Болгарии в России Бойко Коцева отзывали для консультаций.

Как сообщается на сайте института, всего 8% опрошенных заявили, что не одобряют позицию правительства, 4% затруднились ответить.

При этом 61% опрошенных считают, что подобные вопросы требуют консенсуса между основными политическими партиями страны, в то время как 35% заявили, что правящая партия должна сама принимать решение.

Большинство респондентов традиционно положительно относятся к России. На этом фоне 81% заявил, что реальных доказательств вины России предоставлено не было, а 6% сочли уже имеющиеся доказательства достаточными.

Также 52% считают, что Запад виновен в сложившейся напряженной ситуации, а 18% винят в этом Россию. 54% полагают, что «дело Скрипаля » — это провокация против России, а 30% считают, что Западу необходимо мобилизоваться против российской агрессии, остальные затруднились ответить.

Опрос проводился 3 и 4 апреля, в нем приняли участие 801 человек. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.