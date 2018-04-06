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88% граждан Болгарии поддержали властей по «делу Скрипаля», показал опрос
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88% граждан Болгарии поддержали властей по «делу Скрипаля», показал опрос 

РИА Новости 6 апреля 2018
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Подавляющее большинство граждан Болгарии (88%) поддержали решение болгарского правительства не высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» в связи с нехваткой доказательств причастности России, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного институтом Gallup International.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов после совещания совбеза страны заявил, что ни российских дипломатов, ни технический персонал высылать из страны не будут, но посла Болгарии в России Бойко Коцева отзывали для консультаций.
Как сообщается на сайте института, всего 8% опрошенных заявили, что не одобряют позицию правительства, 4% затруднились ответить.
При этом 61% опрошенных считают, что подобные вопросы требуют консенсуса между основными политическими партиями страны, в то время как 35% заявили, что правящая партия должна сама принимать решение.
Большинство респондентов традиционно положительно относятся к России. На этом фоне 81% заявил, что реальных доказательств вины России предоставлено не было, а 6% сочли уже имеющиеся доказательства достаточными.
Также 52% считают, что Запад виновен в сложившейся напряженной ситуации, а 18% винят в этом Россию. 54% полагают, что «дело Скрипаля» — это провокация против России, а 30% считают, что Западу необходимо мобилизоваться против российской агрессии, остальные затруднились ответить.
Опрос проводился 3 и 4 апреля, в нем приняли участие 801 человек. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Российская сторона это категорически отрицает.
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