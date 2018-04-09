Путин указал на недопустимость провокаций в Сирии вокруг использования химоружия

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание канцлера Германии Ангелы Меркель на недопустимость провокаций и спекуляций о возможном использовании химоружия в Сирии Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора. "Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учетом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия. С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счет", — говорится в сообщении Кремля.