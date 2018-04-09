Мэй: у ЕС нет других объяснений для инцидента в Солсбери, кроме причастности РФ

"Мы верим, что у России были возможности, намерения и мотив для того, чтобы осуществить подобную атаку [в Солсбери]. Это было признано и Советом ЕС в коммюнике, распространенном в марте после нашей встречи. Все члены Совета ЕС признают, что иных правдоподобных объяснений этой атаке нет", — утверждала Мэй.

Отвечая на вопрос о наличии доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, Мэй говорила лишь об обстоятельствах, которые могут указывать на эту причастность лишь косвенно.

Так, она повторила, что британские эксперты считают российской разработкой примененное при отравлении вещество, а также Мэй утверждала, что, по ее мнению, в российском руководстве «считают перебежчиков законными целями» для устранения. Кроме того, по словам британского премьера, Россия также располагала небольшими запасами нервно-паралитического газа этого типа.