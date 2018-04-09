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Лавров: Россия никогда не прогнется под ультиматумы
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Лавров: Россия никогда не прогнется под ультиматумы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Язык ультиматумов — это не то, как нужно разговаривать с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече российскими дипломатами, высланными из ряда западных стран.
«Вы знаете, что мы, разумеется, ответим адекватно», — приводит его слова РИА «Новости».
Лавров пообещал, что Россия «не будет никогда прогибаться под ультиматумы». «Это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией», — подчеркнул министр.
Напомним, в конце марта о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС и другие государства на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН.
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