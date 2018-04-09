Лавров: Россия никогда не прогнется под ультиматумы

Язык ультиматумов — это не то, как нужно разговаривать с Россией , заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече российскими дипломатами, высланными из ряда западных стран.

«Вы знаете, что мы, разумеется, ответим адекватно», — приводит его слова РИА «Новости».

Лавров пообещал, что Россия «не будет никогда прогибаться под ультиматумы». «Это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией», — подчеркнул министр.