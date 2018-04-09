Виктория Скрипаль рассказала о своих «связях» с Кремлем

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля , вновь отвергла обвинения о том, что она является агентом российских спецслужб, заявив, что с Кремлем ее связывает только посещение новогодней елки.

Журналист Channel 4 news Алекс Томсон в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале по телефону спросил Викторию Скрипаль, не считает ли она себя "марионеткой Кремля". "Виктория, все видят, ведется пропагандистская война между Москвой и Лондоном, вам не кажется, что лично вы стали своего рода марионеткой Кремля в этой войне?"— сказал он.

Скрипаль отметила, что все, что она делает — это "приезжает на прямые эфиры", в том числе на Би-би-си. "Я даю интервью, я совершенно открыта, но нигде вы никто не видели, чтобы рядом со мной находились какие-то агенты спецслужб. Я не была в Кремле, я была в Кремле когда-то с ребенком на елке, со старшей дочкой, это было очень давно, когда ей было четыре года. Тогда получается, что все сидящие в этой студии — агенты спецслужб. Я действую только по воле своего сердца", — сказала она.

При этом Скрипаль отметила, что "не говорит о том, что пытается спасти Сергея Викторовича". "Я пытаюсь сохранить ему (Скрипалю — ред.) жизнь, но я знаю, что мне его не отдадут. Отдайте мне девочку, верните эту девочку в ее жизнь, где она жила и жила спокойно. Девочка ничем не виновата. Если у нас опять получается, что дети отвечают за отцов?"— сказала она.