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Роухани отметил ежегодное поступательное развитие отношений России и Ирана
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Роухани отметил ежегодное поступательное развитие отношений России и Ирана 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТЕГЕРАН, 9 апр — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным отметил ежегодное поступательное развитие отношений Исламской Республики с Россией.
"Рад, что наши отношения развиваются с каждым годом… Отношения между нашими правительствами очень близкие. Уверен, что между нашими парламентами сложились такие же отношения", — сказал глава иранской исполнительной власти.
Спикер Госдумы находится в столице Ирана с официальным визитом, он уже провел встречу со своим коллегой Али Лариджани.
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