Виктория Скрипаль обратилась к Мэй с открытым письмом

"Я написала обращение к Терезе Мэй. Уважаемая Тереза Мэй, я провела всю прошлую неделю, собирая документы на визу, ездила между Москвой и Ярославлем, чтобы оформить дополнительные бумаги. Для одной из них — доверенности — я была вынуждена рассказать пожилой маме Сергея Викторовича, ей в этом году 90 лет, что он в больнице. Я не хотела этого делать, чтобы бабушка не волновалась… до этого только она из нашей дружной семьи не знала о случившемся", — так начинается прозвучавшее в эфире обращение Виктории к Мэй.

Племянница Скрипаля отмечает, что "сейчас во всем мире говорят о беспрецедентном политическом скандале".

"Но в эпицентре этого скандала живые люди, это наша семья, которой сейчас очень нужно быть вместе. Мы хотим увидеть близких и поддержать друг друга. Ведь это простое человеческое желание — в сложную минуту быть рядом с тем, кого любишь. Уверена, что это желание понятно и вам", — зачитала отрывок из обращения Виктория.

Она добавляет в обращении, что соберет все недостающие документы.