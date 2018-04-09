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Скрипаль обратилась к Мэй
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Виктория Скрипаль обратилась к Мэй с открытым письмом 

РИА Новости 1 час назад
Племянница Сергея Скрипаля Виктория в понедельник в эфире спецвыпуска программы "Пусть говорят" на Первом канале зачитала открытое письмо к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, в котором просит выдать британскую визу.
"Я написала обращение к Терезе Мэй. Уважаемая Тереза Мэй, я провела всю прошлую неделю, собирая документы на визу, ездила между Москвой и Ярославлем, чтобы оформить дополнительные бумаги. Для одной из них — доверенности — я была вынуждена рассказать пожилой маме Сергея Викторовича, ей в этом году 90 лет, что он в больнице. Я не хотела этого делать, чтобы бабушка не волновалась… до этого только она из нашей дружной семьи не знала о случившемся", — так начинается прозвучавшее в эфире обращение Виктории к Мэй.
Племянница Скрипаля отмечает, что "сейчас во всем мире говорят о беспрецедентном политическом скандале".
"Но в эпицентре этого скандала живые люди, это наша семья, которой сейчас очень нужно быть вместе. Мы хотим увидеть близких и поддержать друг друга. Ведь это простое человеческое желание — в сложную минуту быть рядом с тем, кого любишь. Уверена, что это желание понятно и вам", — зачитала отрывок из обращения Виктория.
Она добавляет в обращении, что соберет все недостающие документы.
"Надеюсь, что бюрократические уловки не будут разделять меня и моих близких. Мой паспорт по-прежнему находится в британском консульстве. Я призываю Великобританию и вас лично пересмотреть решение об отказе в визе", — такими словами заканчивается обращение
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