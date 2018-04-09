Путин наградил американского генерала 

Президент России Владимир Путин наградил генерал-майора Корпуса морской пехоты США Чарльза Болдена Орденом Дружбы за большой вклад в развитие сотрудничества двух стран в области космонавтики.
Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же орденом награждается другой гражданин США — председатель Консультативного совета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства по Международной космической станции Томас Стаффорд.
Ранее указом президента России Владимира Путина российским актёрам Елизавете Боярской и Даниле Козловскому присвоены звания «Заслуженный артист России». Также ФАН сообщал, что актриса Светлана Немоляева получила почётную грамоту президента России.