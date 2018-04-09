Ещё
Путин наградил американского генерала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин наградил американского генерала 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин наградил генерал-майора Корпуса морской пехоты США Чарльза Болдена Орденом Дружбы за большой вклад в развитие сотрудничества двух стран в области космонавтики.
Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
>> Путин уволил одиннадцать генералов
Этим же орденом награждается другой гражданин США — председатель Консультативного совета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства по Международной космической станции Томас Стаффорд.
Ранее указом президента России Владимира Путина российским актёрам Елизавете Боярской и Даниле Козловскому присвоены звания «Заслуженный артист России». Также ФАН сообщал, что актриса Светлана Немоляева получила почётную грамоту президента России.
RT на русском: последние новости
В Генпрокуратуре заявили о намерении обнародовать переписку с Мэй Медведев пошутил на тему ротации российского правительства Швейцарский историк: с Путиным или без него — Россия никогда не подчинится Западу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России320
Курс доллара преодолел новый рубеж221
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй77
Царев назвал следующего президента Украины86
Санкции обрушили российский рынок588
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение