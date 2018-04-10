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В Ялтинском международном форуме примут участие 300 иностранных гостей
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В Ялтинском международном форуме примут участие 300 иностранных гостей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
Участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет в Крыму в апреле, подтвердили более 300 иностранных гостей. Об этом сообщил вице-премьер правительства РК — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
— В их числе европейские политики, депутаты, бизнесмены. Процесс подтверждения продолжается, — цитируют Мурадова РИА Новости.
При этом, по его словам, на некоторых потенциальных участников форума оказывается давление со стороны Евросоюза и дипломатов из Украины, которые хотят, чтобы они отменили свою поездку в Крым.
Справка «РГ»
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. Очередной форум состоится 19-21 апреля 2018 года в Ялте. В прошлом году форум посетили более 2000 человек из 40 стран.
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