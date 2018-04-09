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Догадки Бориса: на чём основана риторика главы британского МИД по делу Скрипаля
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Догадки Бориса: на чём основана риторика главы британского МИД по делу Скрипаля 

RT на русском 1 час назад
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон неоднократно бездоказательно обвинял Москву в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Так, глава британского МИД на своей странице в Twitter заявил, что, по заключению исследовательского центра в Портон-Дауне, использованное при отравлении вещество было разработано в России. Однако, по словам главы упомянутой химлабаратории, место происхождения отравляющего вещества не установлено. С подробностями — корреспондент RT Ханиша Сети.
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