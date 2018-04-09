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Путин поговорил с Меркель
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Путин обсудил с Меркель ключевые вопросы 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором обсудил ситуацию в Донбассе, в Сирии, а также проект строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает Кремль.
«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Владимир Путин еще раз выразил соболезнования в связи с трагическим происшествием в Мюнстере 7 апреля», — сообщается на сайте Кремля.
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Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе и подчеркнули безальтернативность Минских соглашений в качестве основы мирного урегулирования кризиса.
«Отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения», — отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили возможность учреждения миссии ООН в Донбассе по охране наблюдателей ОБСЕ. Подчеркнута и целесообразность усилий по обмену заложников на основе принципа «всех на всех».
«Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в «нормандском формате», — говорится в сообщении Кремля.
Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии с учетом обвинений в адрес Дамаска со стороны Запада в использовании химического оружия.
«С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счет», — сообщает пресс-служба Кремля.
Путин указал на важность оказания гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН.
«Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере — «Северного потока — 2», — подытожили в Кремле.
2 апреля сообщалось, что в мае в немецком Ахене может состояться саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН в Донбассе. Путин на саммит не был приглашен.
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