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Facebook объяснил блокировку Кадырова
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Facebook объяснил блокировку Кадырова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Facebook объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова включением его в санкционный список США, но не пояснили избирательность такого правила, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
«Пришел официальный ответ, что, поскольку господин Кадыров находится в санкционном списке, это связано с этим. На второй наш вопрос, почему это касается избирательно только Рамзана Ахматовича, мы ответа не получили», — цитирует Жарова РИА «Новости».
Напомним, 23 декабря 207 года Instagram и Facebook заблокировали аккаунты Кадырова. Это произошло через три дня после того, как США внесли главу Чечни в «список Магнитского».
В феврале замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство на встрече с представителями Facebook поднимало вопрос о причинах блокировки аккаунта Кадырова, дав компании месяц на формулировку ответа.
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