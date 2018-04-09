Facebook объяснил блокировку Кадырова

«Пришел официальный ответ, что, поскольку господин Кадыров находится в санкционном списке, это связано с этим. На второй наш вопрос, почему это касается избирательно только Рамзана Ахматовича, мы ответа не получили», — цитирует Жарова РИА «Новости».

Напомним, 23 декабря 207 года Instagram и Facebook заблокировали аккаунты Кадырова. Это произошло через три дня после того, как США внесли главу Чечни в «список Магнитского».