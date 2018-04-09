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Жириновский предложил упразднить должность президента
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Жириновский предложил упразднить должность президента 

РИА Новости 1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил упразднить должность президента страны, возложив соответствующие полномочия на Государственный совет, членов которого следует избирать каждый год в апреле.
Как ранее заявлял Жириновский, о своих идеях по смене главы государства на коллективный управленческий орган он рассказал Владимиру Путину на встрече последнего с кандидатами в президенты после выборов 18 марта. Тогда лидер ЛДПР сообщил, что глава государства ничего не ответил на его предложение, но выразил надежду, что, "может быть, какие-нибудь изменения и произойдут".
"Институт президентства — это чуждый России институт, он подходит только для Америки… Для России что ближе? Коллективный орган управления, Государственный совет. Туда должны войти все губернаторы, ключевые министры, руководство парламента, возможно председатель Верховного суда… Выборы проводить в последний вторник апреля каждого года, этот пункт также занести в Конституцию РФ", — написал он в своем Telegram-канале.
"И избирать, получается, мы будем тогда только депутатов Государственной Думы. Мэра Москвы, например, изберут на заседании городской думы. Депутаты путем тайного голосования сделают это за пять минут", — отмечает Жириновкий.
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