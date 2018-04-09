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Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование
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Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУТИН И ЭРДОГАН ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ СИРИЙСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ И УСЛОВИЛИСЬ ПРОДОЛЖИТЬ КОНТАКТЫ НА ЭТОТ СЧЕТ — КРЕМЛЬ
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