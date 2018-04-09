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Лавров прокомментировал обвинения в адрес сирийских властей в химатаках
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Лавров прокомментировал обвинения в адрес сирийских властей в химатаках 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сергей Лавров отметил крайнюю поспешность реакции Запада. По его словам, это также доказывает сфабрикованность выводов.
Бездоказательные обвинения в адрес сирийских властей в применении химоружия используются для ведения кампании не только против режима сирийского президента Башара Асада, но и против Москвы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Он отметил и крайнюю поспешность реакции Запада. По словам Лаврова, это также доказывает сфабрикованность выводов.
«В сообщениях о том, что президенты Франции и США говорили по телефону, упоминается, что они обменялись доказательствами того, что химическое оружие применил режим Асада. Стремительная скорость докладов руководству теми экспертами, которые должны были к такому выводу прийти… Я не хочу иронизировать, но не очень вяжется все это с тем, что на самом деле там могло произойти», — сказал Сергей Лавров.
Лавров также подчеркнул, что США не только не собираются уходить из Сирии, но стремятся на долгое время закрепиться в арабской республике.
В Кремле также призвали тщательно расследовать предполагаемые химатаки и не делать выводов без проверки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сообщения о якобы причастности Дамаска к применению запрещенных веществ он назвал провокацией.
Химическая атака в городе Дума якобы произошла в минувшую субботу, 7 апреля. Официальных подтверждений произошедшего нет. Информация о химатаке распространялась в соцсетях организацией «Белые каски». Из неподтвержденной информации следует, что якобы в Думе погибли от 25 до 70 человек, в том числе дети. Ответственность за атаку была возложена на правительство Сирии во главе с Башаром Асадом.
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