Лавров прокомментировал обвинения в адрес сирийских властей в химатаках

Сергей Лавров отметил крайнюю поспешность реакции Запада. По его словам, это также доказывает сфабрикованность выводов.

Бездоказательные обвинения в адрес сирийских властей в применении химоружия используются для ведения кампании не только против режима сирийского президента Башара Асада , но и против Москвы . Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил и крайнюю поспешность реакции Запада. По словам Лаврова, это также доказывает сфабрикованность выводов.

«В сообщениях о том, что президенты Франции США говорили по телефону, упоминается, что они обменялись доказательствами того, что химическое оружие применил режим Асада. Стремительная скорость докладов руководству теми экспертами, которые должны были к такому выводу прийти… Я не хочу иронизировать, но не очень вяжется все это с тем, что на самом деле там могло произойти», — сказал Сергей Лавров.

Лавров также подчеркнул, что США не только не собираются уходить из Сирии , но стремятся на долгое время закрепиться в арабской республике.

В Кремле также призвали тщательно расследовать предполагаемые химатаки и не делать выводов без проверки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Сообщения о якобы причастности Дамаска к применению запрещенных веществ он назвал провокацией.