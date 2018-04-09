Власти Крыма заявили о давлении Украины и ЕС на иностранных гостей, приглашенных на ЯМЭФ 

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил о давлении со стороны Украины и Евросоюза на иностранных политиков и бизнесменов, приглашенных на Ялтинский международной экономический форум (ЯМЭФ).
"Факты такие известны: оказывается множественное давление [на приглашенных иностранных участников форума] со стороны Украины и органов Евросоюза, которые заняли жесткую позицию [против признания Крыма российским]. Тем не менее, по всем нашим данным, и бизнесмены, и депутаты национальных парламентов и Европарламента ехать на форум собираются", — сказал он в понедельник ТАСС.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие, которое проходит в Крыму с 2015 года. Четвертый форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается, что участие в нем примут участие более 3 тыс. делегатов из России, включая более 300 международных участников из порядка 50 стран.
"Я бы не хотел называть, из каких стран прибудут гости, поскольку
начнется давление на эти страны со стороны Запада и со стороны Украины.
Я могу лишь сказать, что будут участвовать представители многих стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, в том числе будут такие страны, которые ранее не участвовали в ЯМЭФ", — добавил Мурадов.
По данным пресс-службы форума, ожидается участие в ЯМЭФ депутатов Европарламента, парламентов Германии, Австрии, политиков из Италии, Франции, других стран Европы. Одной из наиболее представительных групп международных гостей станет делегация из Китая. Кроме того, форум в Ялте собирается посетить делегация из Сирии.