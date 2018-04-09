Ещё
Власти Крыма заявили о давлении Украины и ЕС на иностранных гостей, приглашенных на ЯМЭФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Крыма заявили о давлении Украины и ЕС на иностранных гостей, приглашенных на ЯМЭФ 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил о давлении со стороны Украины и Евросоюза на иностранных политиков и бизнесменов, приглашенных на Ялтинский международной экономический форум (ЯМЭФ).
"Факты такие известны: оказывается множественное давление [на приглашенных иностранных участников форума] со стороны Украины и органов Евросоюза, которые заняли жесткую позицию [против признания Крыма российским]. Тем не менее, по всем нашим данным, и бизнесмены, и депутаты национальных парламентов и Европарламента ехать на форум собираются", — сказал он в понедельник ТАСС.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие, которое проходит в Крыму с 2015 года. Четвертый форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается, что участие в нем примут участие более 3 тыс. делегатов из России, включая более 300 международных участников из порядка 50 стран.
"Я бы не хотел называть, из каких стран прибудут гости, поскольку
начнется давление на эти страны со стороны Запада и со стороны Украины.
Я могу лишь сказать, что будут участвовать представители многих стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, в том числе будут такие страны, которые ранее не участвовали в ЯМЭФ", — добавил Мурадов.
По данным пресс-службы форума, ожидается участие в ЯМЭФ депутатов Европарламента, парламентов Германии, Австрии, политиков из Италии, Франции, других стран Европы. Одной из наиболее представительных групп международных гостей станет делегация из Китая. Кроме того, форум в Ялте собирается посетить делегация из Сирии.
ТАСС: последние новости
Медведев пошутил на тему ротации в кабинете министров Генпрокуратура обнародовала в своем Telegram-канале документы по делу Березовского Захарова считает, что Лондону следовало бы бесплатно дать визу Виктории Скрипаль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России327
Курс доллара преодолел новый рубеж222
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй78
Царев назвал следующего президента Украины89
Санкции обрушили российский рынок592
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение