Власти Крыма заявили о давлении Украины и ЕС на иностранных гостей, приглашенных на ЯМЭФ

"Факты такие известны: оказывается множественное давление [на приглашенных иностранных участников форума] со стороны Украины и органов Евросоюза, которые заняли жесткую позицию [против признания Крыма российским]. Тем не менее, по всем нашим данным, и бизнесмены, и депутаты национальных парламентов и Европарламента ехать на форум собираются", — сказал он в понедельник ТАСС.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие, которое проходит в Крыму с 2015 года. Четвертый форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается, что участие в нем примут участие более 3 тыс. делегатов из России , включая более 300 международных участников из порядка 50 стран.

"Я бы не хотел называть, из каких стран прибудут гости, поскольку

начнется давление на эти страны со стороны Запада и со стороны Украины.

Я могу лишь сказать, что будут участвовать представители многих стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, в том числе будут такие страны, которые ранее не участвовали в ЯМЭФ", — добавил Мурадов.