На экономический форум в Крыму приедут более 300 иностранцев

"У нас уже более 300 гостей из различных стран мира подтвердили свое участие в предстоящем форуме. В их числе европейские политики, депутаты, бизнесмены. Процесс подтверждения продолжается", — сказал Мурадов.

Он отметил, что страны Евросоюза и украинские дипломаты «делают все, что могут», чтобы оказать давление на потенциальных посетителей форума из других стран. По его мнению, данное обстоятельство не помешает форуму стать «более масштабным, звучным, резонансным и эффективным, чем в прошлые годы».