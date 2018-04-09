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Путин пожелал Медведеву хорошей работы с депутатами
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Путин пожелал Медведеву хорошей работы с депутатами 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным представил тезисы своего отчета о работе правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По словам Медведева, представленная в докладе картина получилась "пестрой", так как охватывает работу кабинета за шесть лет.
"Я бы действительно хотел представить нашим коллегам депутатам картину развития страны не только — как это положено по конституции — за 2017 год, но и за период деятельности, взаимодействия между правительством Российской Федерации и Государственной думой и прежнего созыва, и действующего созыва, то есть практически за шесть лет. Картина эта получилась пестрой, потому что это был очень сложный период", — сказал Медведев.
В свою очередь Путин пожелал премьеру конструктивной работы с депутатами.
"Я желаю вам хорошей, позитивной и конструктивной работы с депутатами Государственной думы", — сказал он.
Также Путин поручил Медведеву проанализировать причины невыполнения всех майских указов.
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