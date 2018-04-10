премьер Медведев доложил Владимиру Путину о ситуации в экономике 

Ситуация в экономике России абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне. Об этом премьер Дмитрий Медведев заявил на встрече с Владимиром Путиным, пишет РИА Новости. По словам главы правительства, есть проблемы с ростом инвестиций, он пока «достаточно вялый», этот вопрос предстоит решить в ближайшее время, добавил Дмитрий Медведев. Премьер встретился с президентом накануне своего выступления в Госдуме. Завтра премьер будет отчитываться перед депутатами об итогах 2017 года.