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премьер Медведев доложил Владимиру Путину о ситуации в экономике
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премьер Медведев доложил Владимиру Путину о ситуации в экономике 

Авторадио 29 минут назад
Фото: ТВ Центр
Ситуация в экономике России абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне. Об этом премьер Дмитрий Медведев заявил на встрече с Владимиром Путиным, пишет РИА Новости. По словам главы правительства, есть проблемы с ростом инвестиций, он пока «достаточно вялый», этот вопрос предстоит решить в ближайшее время, добавил Дмитрий Медведев. Премьер встретился с президентом накануне своего выступления в Госдуме. Завтра премьер будет отчитываться перед депутатами об итогах 2017 года.
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