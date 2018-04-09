Ещё
Источник: Эрдоган и Путин обсудили события в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Курс доллара преодолел новый рубеж
Курс доллара преодолел новый рубеж

Источник: Эрдоган и Путин обсудили события в Сирии 

RT на русском 48 минут назад
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре последние события в Сирии.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.
«В ходе разговора Эрдоган выразил обеспокоенность относительно нападений в сирийской Думе и Восточной Гуте. Была подчёркнута необходимость совместной работы для предотвращения гибели мирных жителей и доставки гуманитарной помощи», — заявил источник.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт разговора между двумя лидерами.
Ранее МИД России назвал информационным вбросом появившиеся в СМИ сведения о применении сирийскими войсками химоружия в Восточной Гуте.
RT на русском: последние новости
В Генпрокуратуре заявили о намерении обнародовать переписку с Мэй Медведев пошутил на тему ротации российского правительства Nikkei: Россия — запасной план Японии на случай новой холодной войны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок689
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй71
Рубль рухнул385
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия243
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»241
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:39
Число вакансий стало в 4 раза больше безработных
Новости Москвы
00:39
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
Общество
03:02
В Кремле назвали вопиющими новые санкции США
Политика Компании
09:54
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Политика Конфликты
02:05
Медведев пошутил про ротации правительства
Политика
00:57
Истребители поднялись в небо в Подмосковье
Общество Армия
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение