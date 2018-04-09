Источник: Эрдоган и Путин обсудили события в Сирии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

«В ходе разговора Эрдоган выразил обеспокоенность относительно нападений в сирийской Думе и Восточной Гуте. Была подчёркнута необходимость совместной работы для предотвращения гибели мирных жителей и доставки гуманитарной помощи», — заявил источник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт разговора между двумя лидерами.