Путин не связывался с властями Израиля в связи с ударом по сирийской авиабазе

"Контактов у Путина с израильскими коллегами не было", — сказал он.

При этом Песков отметил, что общение между властями России и Израиля по теме нанесения израильскими самолетами F-15 ударов по сирийскому аэродрому T-4 ведется по соответствующим каналам.

"Безусловно, это является поводом для нашей обеспокоенности. По соответствующим каналам общение с израильской стороной ведется", — сказал он, отвечая на вопрос, запланировано ли у главы государства общение с руководством Израиля, учитывая, что по некоторой информации на указанной базе находились российские советники и могли пострадать.