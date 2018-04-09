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Путин не связывался с властями Израиля в связи с ударом по сирийской авиабазе
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Путин не связывался с властями Израиля в связи с ударом по сирийской авиабазе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не связывался с властями Израиля в связи с авиаударом по военной базе в Сирии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Контактов у Путина с израильскими коллегами не было", — сказал он.
При этом Песков отметил, что общение между властями России и Израиля по теме нанесения израильскими самолетами F-15 ударов по сирийскому аэродрому T-4 ведется по соответствующим каналам.
"Безусловно, это является поводом для нашей обеспокоенности. По соответствующим каналам общение с израильской стороной ведется", — сказал он, отвечая на вопрос, запланировано ли у главы государства общение с руководством Израиля, учитывая, что по некоторой информации на указанной базе находились российские советники и могли пострадать.
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