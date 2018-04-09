Лавров: Россия неоднократно предупреждала о готовящейся провокации против Дамаска

Сергея Лаврова. Российские и сирийские власти неоднократно предупреждали о подготовке провокации с целью обвинения Дамаска в использовании химического оружия, сообщает RT со ссылкой на министра иностранных дел России

«Под тем предлогом, что Россия покрывает преступный режим, как они говорят… Что касается реакции наших западных коллег и в Вашингтоне, и в Париже, и в Лондоне… она сводится к очень простым слоганам: Конечно, это сделал режим, раз его поддерживает Россия, то виновата и Россия, и Иран ещё. Конечно, нужно это всё расследовать. Как одно с другим сочетается, человеку, который привык руководствоваться логикой, понять сложновато», — сказал Лавров.

По словам министра, Россия поддерживает проведение честного и немедленного расследования.

«Но когда это расследование упаковывается в необходимость прийти в заданную точку, а заданную точку сделал Асад при поддержке Путина… здесь серьёзного разговора не получается», — добавил он.