Лавров: Россия неоднократно предупреждала о готовящейся провокации против Дамаска 

Российские и сирийские власти неоднократно предупреждали о подготовке провокации с целью обвинения Дамаска в использовании химического оружия, сообщает RT со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Под тем предлогом, что Россия покрывает преступный режим, как они говорят… Что касается реакции наших западных коллег и в Вашингтоне, и в Париже, и в Лондоне… она сводится к очень простым слоганам: Конечно, это сделал режим, раз его поддерживает Россия, то виновата и Россия, и Иран ещё. Конечно, нужно это всё расследовать. Как одно с другим сочетается, человеку, который привык руководствоваться логикой, понять сложновато», — сказал Лавров.
По словам министра, Россия поддерживает проведение честного и немедленного расследования.
«Но когда это расследование упаковывается в необходимость прийти в заданную точку, а заданную точку сделал Асад при поддержке Путина… здесь серьёзного разговора не получается», — добавил он.