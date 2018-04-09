Россия выступает за честное расследование предполагаемых химатак в Сирии, но против назначения виновных без каких-либо доказательств. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что обвинения в адрес Дамаска используются для разворачивания не только антисирийской, но и антироссийской кампании.
Лавров подчеркнул, что ситуация в Сирии становится слишком опасной, там появились игроки, которых никто не приглашал в эту страну. "США ведут дело к тому, чтобы закрепиться на сирийской территории", — констатировал российский министр.
Сегодня рано утром был нанесён массированный ракетный удар по военному аэродрому сирийской провинции Хомс. В результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. Как заявили в Минобороны России, ракеты выпустили два самолёта F15 израильских ВВС. По мнению Сергея Лаврова, ситуация вокруг удара по авиабазе Тифор может повлечь за собой очень опасное развитие событий.
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