Песков ответил на заявления США о «чудовищных преступлениях» властей Сирии 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Заявления о чудовищных последствиях применения химоружия в сирийской Думе не основываются на реальных данных, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не согласны с такими словами. Более того, мы считаем, что такая информация о каких-то чудовищных последствиях применения химического оружия в Думе не основывается на реальных данных", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, который в разговоре с эмиром Катара заявил о вредном влиянии России на режим сирийского лидера Башара Асада.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
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