Песков о деле Скрипаля: с Британией не обсуждается никакое возмещение ущерба

Ему задали вопрос о том, обсуждается ли между российской и британской сторонами вопрос компенсации со стороны Великобритании за действия, которые последовали после инцидента в Солсбери.

"Никакое возмещение ущерба не обсуждается с британской стороной. В целом, есть определенный дефицит общения с британской стороной, в ходе которого можно было бы обсуждать хоть какие-то субстантивные вопросы, но этого вопроса на повестке дня нет", — сказал Песков.