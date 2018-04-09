Москва не обсуждает с Лондоном ущерб по «делу Скрипаля», заявил Песков

"Никакое возмещение ущерба не обсуждается с британской стороной. В целом, есть определенный дефицит общения с британской стороной, в ходе которого можно было бы обсуждать хоть какие-то субстантивные вопросы, но этого вопроса на повестке дня нет", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, обсуждается ли между Москвой и Лондоном вопрос компенсации со стороны Великобритании за действия, последовавшие после инцидента в Солсбери.