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Москва не обсуждает с Лондоном ущерб по «делу Скрипаля», заявил Песков
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Москва не обсуждает с Лондоном ущерб по «делу Скрипаля», заявил Песков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Москва не обсуждает с Лондоном вопрос возмещения ущерба, нанесенного в связи с «делом Скрипаля», между странами есть дефицит общения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакое возмещение ущерба не обсуждается с британской стороной. В целом, есть определенный дефицит общения с британской стороной, в ходе которого можно было бы обсуждать хоть какие-то субстантивные вопросы, но этого вопроса на повестке дня нет", — сказал Песков журналистам.
Так он ответил на вопрос о том, обсуждается ли между Москвой и Лондоном вопрос компенсации со стороны Великобритании за действия, последовавшие после инцидента в Солсбери.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Ряд стран на фоне инцидента выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.
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