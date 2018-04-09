В Кремле назвали вопиющими новые санкции США

Санкции США, которые направлены против российских компаний, вопиющи с точки зрения законности и являются попранием всего и вся, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали семь российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний.
"Это новая история, конечно, она достаточно вопиющая с точки зрения законности и попрания, так сказать, норм всего и вся, поэтому здесь необходим тщательный анализ", — сказал Песков.