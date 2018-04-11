В Госдуме обсудили структуру нового правительства

Депутаты Государственной думы , опрошенные РИА Новости , порассуждали, каким будет новое правительство, изменится ли его структура, появятся ли новые фамилии среди министров: депутаты предположили, что в РФ может появиться министерство гражданской авиации, министерство просвещения, ведомство по делам СНГ, а также вице-премьер по дисциплине.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне, в среду, выступил с последним отчетом нынешнего состава правительства , 7 мая, после вступления президента РФ Владимира Путина в должность на новый срок, кабинет министров уйдет в отставку. Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, выглядел как человек, уверенный в своем политическом будущем, тональность его выступления, несмотря на сложную экономическую и внешнеполитическую обстановку, была спокойной, даже с элементами социального оптимизма, хотя слабым местом в докладе стало отсутствие каких-то стратегических планов в условиях введения новых санкций США и обвала российских рынков, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Первым делом самолеты

"Мы много раз выступали с предложениями о создании дополнительных министерств, исходя из специфики России. Например, много было аварий с самолётами. Мы считаем, что нужно восстановить министерство гражданской авиации. Страна огромная, и авиаперевозки очень большие. У нас в Минтрансе небольшой департамент", — заявил РИА Новости Жириновский.

В свою очередь, Шаманов, говоря о возможном воссоздании такого ведомства, отметил, что этот вопрос поднимался на одном из заседаний военно-промышленной комиссии

"Есть такая ситуация, предположения, что появятся новые министры, и не исключается, что появятся, исходя из масштабности задач, которые поставлены на эту шестилетку, и новые министерства. В частности… на одном из заседаний военно-промышленной комиссии впрямую был поставлен вопрос о возрождении нашего отечественного авиастроения — воссоздать министерство гражданской авиации, как было в Советском Союзе", — сказал РИА Новости глава думского комитета по обороне.

Послание нарушителям дисциплины

"В послании, которое было Федеральному собранию 1 марта, Путин обозначил очень большие, амбициозные задачи. Мне кажется, что правительство в сегодняшнем составе не в состоянии выполнить без определенных перемен те задачи, которые поставлены… Задачи серьезные, и решать их надо усиленной командой", — считает Чепа.

Зампред фракции эресов Михаил Емельянов выразил надежду, что после инаугурации будет сформировано правительство развития, главной целью станет экономический рост.

"В его состав должны войти люди, знакомые с реальной экономикой, которые выражают интересы перерабатывающей промышленности, реального сектора. Среди таких кандидатур — глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минсельхоза Александр Ткачев, глава Минстроя Александр Мень, вице-премьер Дмитрий Рогозин. Я бы хотел, чтобы они остались и получили повышение", — сказал он РИА Новости.

При этом Емельянов также перечислил ряд министров из уходящего кабинета, которые, по его мнению, не должны войти в новое правительство.

"Большие претензии у меня к финансово-экономическому блоку: ни Силуанов, ни Орешкин важность и ценность экономического роста не понимают", — отметил парламентарий.

Ожидают изменений в правительстве и коммунисты . Первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников в связи с этим также напомнил о содержании послания президента.

"Если ориентироваться на мартовское послание президента, на тренды общественных дискуссий, то в целом, безусловно, можно ожидать серьезных изменений в составе кабинета министров. Что-то будет переформатировано структурно, где-то состоится смена министра. Всё в совокупности должно заметно обновить правительство", — сказал он РИА Новости.

Говоря о конкретных изменениях, он выразил мнение, что в новом кабинете министров должны быть представлены делегаты от разных политических сил страны, отобранные, впрочем, в первую очередь, благодаря профессиональным качествам.

"С точки зрения КПРФ необходимо двигаться в сторону правительства народного доверия, то есть такого, которое сможет вобрать в себя все ключевые предложения главных политических сил страны. Тут речь не о каких-то фамилиях, а о профессионализме и ценностях. Поэтому наши ожидания связаны с тем, что в правительство придут люди, умеющие строить промышленность, умеющие связывать фундаментальную науку с развитием технологий и выходить на конкретные результаты, стремящиеся к укреплению социального положения граждан — как двигателя экономики, внутреннего спроса", — пояснил Мельников РИА Новости.

Владимир Жириновский также затронул тему качества работы будущего правительства и предложил создать пост вице-премьера, ответственного за дисциплину, причём не только в самом кабмине, но и по всей стране.

"Кто в правительстве отвечает за дисциплину? Я бы ввёл должность вице-премьер по дисциплине, чтобы он выезжал в регионы и смотрел… Потому что аудиторы проверяют только финансовую часть. Отраслевые министерства заботятся по своим направлениям. А общий по дисциплине в отношении всех чиновников страны, мне кажется, мог бы появиться такой вице-премьер", — заявил он.

Заодно лидер ЛДПР предлагает создать ведомство, ответственное за качество продовольствия, а также в дополнение к Минобрнауки создать министерство просвещения.

"Дать ему функции, чтобы не было ложной информации, чтобы вовремя давать правильную статистику, давать правильные оценки… Не цензор, но регулятор, как правила дорожного движения", — рассказал Жириновский о последнем из перечисленных предложений.

Свои темы

Ряд парламентариев высказал необходимость создания новых министерств и ведомств в кабмине, направление деятельности которых было бы связано с комитетами нижней палаты парламента. Так, председатель комитета ГД по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников (КПРФ) призвал создать министерство по делам СНГ.

"Я бы вернулся, всё-таки, раз уж мы строим с СНГ серьёзную структуру, евразийскую интеграцию налаживаем, к министерству по делам СНГ. И не только потому, что я занимаюсь этими делами, но и потому что настоятельная необходимость в этом есть — в координации деятельности. От экономики, до разного рода гуманитарных проблем", — сказал Калашников РИА Новости.

Его однопартиец, председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов высказал предположение, что новые структуры могут быть созданы в сфере, касающейся межнациональных отношений.

"Я не хотел бы просто опережать события. Я думаю, в сфере общественных проектов, в сфере межнационального согласия, укрепления национального единства, возможно, укрепление действующих или появление новых правительственных структур", — заявил он РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов (ЕР) считает, что действующий министр здравоохранения Вероника Скворцова в достаточной мере компетентна, однако у неё могут появиться новые заместители.

"Если президент сочтет нужным оставить ее, я думаю, что команде будут поставлены новые задачи в целом. Возьмем, например, цифровизацию здравоохранения, понятно, что с каждым годом она будет нарастать: хватит ли сил одного информационного департамента Минздрава? Думаю, если будет его расширение, то, наверное, может быть, будет назначен заместитель министра, курирующий это направление, или специальная экспертная группа, потому что это не просто компьютеры, это другая идеология. Сейчас есть новый заместитель министра — Олег Олегович Салагай, может быть, ему поручат это", — пояснил он РИА Новости.

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова (ЕР) не исключает, что ряда своих полномочий может лишиться министерство спорта

"Когда была Олимпиада в Сочи, это было умышленно сделано и, наверное, правильно: очень много полномочий были переданы министерству спорта, потому что такой проект вести оргкомитету или еще кому-то неправильно, должен быть жесткий государственный контроль. Теперь эти полномочия, я считаю, надо перераспределять, потому что мы эти соревнования провели, чемпионат мира по футболу сейчас проведем, и можно уже спокойно от этих полномочий избавляться, а министерству спорта заниматься развитием детского и юношеского спорта, массовым спортом, но не брать на себя полномочия спорта высших достижений и крупных соревнований", — сказала она РИА Новости.

В то же время Журова считает, что нынешний глава ведомства Павел Колобков вполне справляется со своей работой.