Ещё
Джонсон и госсекретарь США обсудили предполагаемую химатаку в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джонсон и госсекретарь США обсудили предполагаемую химатаку в Сирии 

Газета.Ru 36 минут назад
И.о. госсекретаря США Джон Салливан и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обсудили предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, а также возможную реакцию международного сообщества на этот инцидент, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Госдепа.
"И.о. госсекретаря Джон Салливан дважды по телефону обсудил с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном предполагаемую атаку с применением химического оружия в Думе (Сирия), которая унесла десятки жизней невинных граждан и нанесла вред еще нескольким сотням человек", — сообщается в заявлении.
Также отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили возможный ответ западных стран на произошедшее.
Ранее сообщалось, что российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.
Газета.Ru: последние новости
Сурков предсказал России 100 лет геополитического одиночества Путин обсудил с Меркель применение химоружия в Сирии Лавров назвал провокацией высылку российских дипломатов
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым236
Сбербанк выступил с заявлением505
Сын Табакова взбесил народ81
Небензя США: «Везде после вас остается хаос»80
США собрались вершить в Сирии «справедливость»29
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение