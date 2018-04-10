Джонсон и госсекретарь США обсудили предполагаемую химатаку в Сирии

"И.о. госсекретаря Джон Салливан дважды по телефону обсудил с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном предполагаемую атаку с применением химического оружия в Думе ( Сирия ), которая унесла десятки жизней невинных граждан и нанесла вред еще нескольким сотням человек", — сообщается в заявлении.

Также отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили возможный ответ западных стран на произошедшее.

Ранее сообщалось, что российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.