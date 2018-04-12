Песков назвал деструктивными шаги по нагнетанию напряженности в Сирии 

В Кремле призвали всячески избегать нагнетания обстановки в Сирии, поскольку такие действия деструктивны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"По-прежнему мы считаем, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии", — заявил он.
Он подчеркнул, что такие шаги оказывают чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования.
Накануне днем президент США Дональд Трамп заявил, что России следует приготовиться сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Чуть позже, однако, он сменил риторику на более мирную и заговорил о налаживании отношений между нашими странами.