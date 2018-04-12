Песков назвал деструктивными шаги по нагнетанию напряженности в Сирии

В Кремле призвали всячески избегать нагнетания обстановки в Сирии , поскольку такие действия деструктивны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"По-прежнему мы считаем, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии", — заявил он.

Он подчеркнул, что такие шаги оказывают чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования.