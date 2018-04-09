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Медведев допустил ответ РФ на санкции
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Медведев: Россия оставляет за собой право на ответ после введения новых санкций США 

RT на русском 19 минут назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами прокомментировал введение новых американских санкций против российских государственных служащих и бизнесменов.
«Оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры», — цитирует ТАСС премьера.
Он также поручил правительству подготовить предложения о том, как помочь компаниям, которые попали под санкции.
«Нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить им поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», — добавил Медведев.
6 апреля Соединённые Штаты ввели санкции против российских госслужащих, бизнесменов и компаний.
В МИД России заявили, что не оставят без ответа подобные действия американской стороны.
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