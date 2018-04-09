Медведев допустил ответ РФ на санкции

Медведев: Россия оставляет за собой право на ответ после введения новых санкций США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами прокомментировал введение новых американских санкций против российских государственных служащих и бизнесменов. «Оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры», — цитирует ТАСС премьера. Он также поручил правительству подготовить предложения о том, как помочь компаниям, которые попали под санкции. «Нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить им поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», — добавил Медведев. 6 апреля Соединённые Штаты ввели санкции против российских госслужащих, бизнесменов и компаний. МИД России заявили, что не оставят без ответа подобные действия американской стороны.