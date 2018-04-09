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Памфилова похвалила ГАС «Выборы»
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Система ГАС «Выборы» превзошла ожидания, заявила Памфилова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ЦИК РФ
В ЦИК РФ перед президентскими выборами опасались, справится ли система ГАС "Выборы" с нагрузкой из-за введения данных граждан, решивших проголосовать не по месту регистрации, но "запас прочности оказался серьёзным", сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании коллегии Минкомсвязи в МИА "Россия сегодня".
"Мы, когда вводили механизм "мобильного избирателя", сомневались, справится ли система ГАС "Выборов” с этой проблемой, запас прочности оказался очень серьёзным… Думали, ну, миллион, ну, 1,6 миллиона, 2 миллиона. Реальность превзошла все наши ожидания. Система ГАС "Выборы” все это обработала, справилась с этой работой", — сказала Памфилова.
По её словам, всего в рамках проекта "мобильный избиратель", позволяющего гражданам проголосовать не по месту прописки, соответствующие заявления подали более 5,6 миллиона россиян.
В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применялся новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями избиратели смогли обратиться чуть позже — с 25 февраля.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта, явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.
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