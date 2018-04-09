Памфилова похвалила ГАС «Выборы»

Система ГАС «Выборы» превзошла ожидания, заявила Памфилова

"Мы, когда вводили механизм "мобильного избирателя", сомневались, справится ли система ГАС "Выборов” с этой проблемой, запас прочности оказался очень серьёзным… Думали, ну, миллион, ну, 1,6 миллиона, 2 миллиона. Реальность превзошла все наши ожидания. Система ГАС "Выборы” все это обработала, справилась с этой работой", — сказала Памфилова.

По её словам, всего в рамках проекта "мобильный избиратель", позволяющего гражданам проголосовать не по месту прописки, соответствующие заявления подали более 5,6 миллиона россиян.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применялся новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями избиратели смогли обратиться чуть позже — с 25 февраля.