Италия будет искать возможности для сотрудничества с Россией, заявил посол

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости Италия будет искать новые возможности для сотрудничества с Россией , высылка российских дипломатов не повлияет на отношения двух стран, заявил РИА Новости посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"Это было неблагоприятное развитие событий. Мы, разумеется, постараемся оставить этот эпизод позади и будем искать новые возможности для сотрудничества с Россией", — сказал Паскуале Терраччано.

Он подчеркнул, что высылка российских дипломатов из Италии не повлияет на двусторонние отношения.

"Это был отдельный эпизод, связанный с Британией, и мы — часть европейского сообщества и не можем игнорировать требования наших союзников. Но мы не хотим, чтобы это ухудшило наши отношения (с Россией). Напротив, мы будем стремиться к поиску новых совместных возможностей", — отметил посол.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.