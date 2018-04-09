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Италия будет искать возможности для сотрудничества с Россией, заявил посол
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Италия будет искать возможности для сотрудничества с Россией, заявил посол 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Италия будет искать новые возможности для сотрудничества с Россией, высылка российских дипломатов не повлияет на отношения двух стран, заявил РИА Новости посол Италии в России Паскуале Терраччано.
"Это было неблагоприятное развитие событий. Мы, разумеется, постараемся оставить этот эпизод позади и будем искать новые возможности для сотрудничества с Россией", — сказал Паскуале Терраччано.
Он подчеркнул, что высылка российских дипломатов из Италии не повлияет на двусторонние отношения.
"Это был отдельный эпизод, связанный с Британией, и мы — часть европейского сообщества и не можем игнорировать требования наших союзников. Но мы не хотим, чтобы это ухудшило наши отношения (с Россией). Напротив, мы будем стремиться к поиску новых совместных возможностей", — отметил посол.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
На фоне скандала с отравлением США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.
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