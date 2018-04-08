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Проведения встречи СБ ООН по Сирии запросили девять стран
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Проведения встречи СБ ООН по Сирии запросили девять стран 

ТАСС 17 часов назад
ООН, 8 апреля. /ТАСС/. Девять государств заявили о необходимости проведения экстренной встречи Совета Безопасности ООН в связи с утверждениями о химической атаке в Сирии. Об этом сообщило в воскресенье постоянное представительство Великобритании при всемирной организации.
"Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар запросили экстренной встречи СБ ООН для обсуждения сообщений о химической атаке в Сирии. Встреча, как ожидается, пройдет в понедельник", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter постпредства.
В МИД РФ ранее назвали информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск Сирии в городе Дума. В ведомстве заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.
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