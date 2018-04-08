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США призвали РФ помочь предотвратить новые химатаки в Сирии
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США призвали РФ помочь предотвратить новые химатаки в Сирии 

360tv.ru 8 апреля 2018
Фото: 360tv.ru
США обвинили Россию в поддержке сирийских властей и одновременно призвали Москву помочь предотвратить дальнейшие химические атаки в САР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт.
Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку властей Сирии и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак
— Хизер Науэрт.
При этом Науэрт заявила, что Штаты следят за ситуацией в сирийской Думе, где появились сообщения о большом числе жертв химатаки.
Эти сообщения, если они подтвердятся, вселяют ужас и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества. Режим Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвратить. Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения
— представитель Госдепа.
Правительство Сирийской Арабской Республики не раз опровергало обвинения в применении химоружия и возлагало ответственность на боевиков. В свою очередь Россия заявляла, что выступает за расследование всех инцидентов.
Накануне представитель американского Госдепа заявил, что США отслеживают новую информацию о возможной химической атаке в районе Восточной Гуты. Уточнялось, что местные источники помогли составить более ясную картину произошедшего.
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