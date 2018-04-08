США призвали РФ помочь предотвратить новые химатаки в Сирии

США обвинили Россию в поддержке сирийских властей и одновременно призвали Москву помочь предотвратить дальнейшие химические атаки в САР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт.

Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку властей Сирии и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак

— Хизер Науэрт.

При этом Науэрт заявила, что Штаты следят за ситуацией в сирийской Думе , где появились сообщения о большом числе жертв химатаки.

Эти сообщения, если они подтвердятся, вселяют ужас и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества. Режим Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвратить. Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения

Правительство Сирийской Арабской Республики не раз опровергало обвинения в применении химоружия и возлагало ответственность на боевиков. В свою очередь Россия заявляла, что выступает за расследование всех инцидентов.

Накануне представитель американского Госдепа заявил, что США отслеживают новую информацию о возможной химической атаке в районе Восточной Гуты. Уточнялось, что местные источники помогли составить более ясную картину произошедшего.