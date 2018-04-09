Генпрокуратура РФ обвинила Британию в нарушении международного права 

Заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян сообщил, что Великобритания нарушила международное право, сделав секретными ход и результаты расследования в делах Скрипалей, Бориса Березовского и Александра Литвиненко. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее российский посол Александр Яковенко призывал британские власти сделать общедоступными результаты доклада ОЗХО по «делу Скрипалей».
По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Лондон отказывается от всех контактов с РФ по этому делу на любых уровнях.
Напомним, Великобритания обвиняет Россию в отравлении нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Москва обвинения отвергает.