Генпрокуратура РФ обвинила Британию в нарушении международного права

Ранее российский посол Александр Яковенко призывал британские власти сделать общедоступными результаты доклада ОЗХО по «делу Скрипалей».

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Лондон отказывается от всех контактов с РФ по этому делу на любых уровнях.