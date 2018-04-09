Химатака в Думе и авиаудар в Хомсе: есть ли надежда на Совбез ООН?

Москва и Дамаск обвинили Израиль в авиаударе по сирийской авиабазе. Как утверждают в российском Минобороны, обстрел аэродрома Т-4 был произведен двумя самолетами израильских ВВС. «Подразделениями ПВО уничтожены пять управляемых ракет. Три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — приводит «Интерфакс» сообщение министерства.

По данным сирийских военных, удар был нанесен с самолетов модели F-15. Сирийские СМИ сообщают о жертвах и пострадавших, в том числе среди иранских военных советников.

Ранее Дамаск неоднократно обвинял израильские ВВС в авиаударах по правительственным подразделениям и проиранским группировкам в Сирии. В Тель-Авиве операции не комментировали или отрицали.

Пока не ясно, следует ли связывать инцидент с предполагаемой химической атакой в Восточной Гуте. По данным CNN, США рассматривают и военный ответ на инцидент. Ситуацию комментирует независимый аналитик из Израиля Александр Этерман:

Александр Этерман независимый аналитик из Израиля «Картина в данном случае довольно прозрачная, хотя в суде такие улики не предъявляются. Сирийцы с большим основанием полагали, что это американская нервная реакция на то, что произошло в районе Думы. Но самолеты были идентифицированы как F-15, они конечно, есть не только у американцев, но, скажем, французы летают обычно на своих „Рафалях“. Но американцы тоже очень нервно отказались от ответственности, и почерк не американский. Тот факт — а в данном случае русское свидетельство надежно — что это всего два самолета, действительно намекает на Израиль. Израильские ведущие военные источники, в том числе те, кто напрямую связан и с армией, и с министерством обороны, напрямую классифицируют это как очередное неподтвержденное израильское действие. Они подчеркивают, что это та же база, по которой Израиль уже нанес удар полтора месяца назад, именно с нее был запущен беспилотник, который пересек израильскую границу, был сбит израильскими вертолетами. Иранские военные специалисты на ней присутствуют, и, по сирийским утверждениям, есть иранские жертвы. То есть все очень хорошо стыкуется. В Израиле отмечают, что, собственно, Израиль прекратил прятать свое военное действие в Сирии, цитируют праздничную пасхальную пресс-конференцию министра обороны Либермана, который сказал: если вы сегодня-завтра не видите и не слышите ничего о наших действиях в Сирии, из этого не следует, что таких действий нет, они еще как есть, я гарантирую вам, что мы постоянно действуем в Сирии в течение последней пары месяцев. Израилю, конечно, удобнее действовать в момент, когда, во-первых, подумают не на него, во-вторых, все осуждают и требуют наказания, после того как президент Трамп назвал Асада так, как он назвал, и сказал, что вообще давно надо было его ликвидировать и жаль, что его предшественник этого не сделал, что вообще это зверь и так далее. Как бы дается карт-бланш всем желающим поупражняться. Иранцам еще раз напоминают, что Израиль с ними воюет в Сирии напрямую, практически этого не скрывая».

Риск конфликта между Россией и США оценивает ведущий научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сотников:

Владимир Сотников ведущий научный сотрудник института востоковедения РАН «Россия и США вряд ли, на мой взгляд, будут вступать в конфликт, хотя риск очень высокий. Вряд ли будет конфликт между США и Россией из-за Сирии (хотя он возможен именно там, в Сирии), потому что это чревато очень серьезными последствиями не только в самой Сирии, но и вообще для международного мира и безопасности. Я думаю, поскольку наши военные постоянно держат прямую линию связи с Пентагоном, в итоге будет какая-то договоренность и стороны уйдут от прямого конфликта. Иначе последствия будут непредсказуемые».

Вечером 9 апреля пройдут сразу два экстренных заседания Совбеза ООН. Тема первого заседания, инициированного Россией, — «Угроза международному миру и безопасности». Оно начнется в 22:00 по московскому времени. Вслед за ним состоится обсуждение предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума: эту встречу инициировали сразу девять стран. Однако возлагать надежды на Совбез не стоит, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: скорее всего, это будет просто обмен выпадами.

Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам «К сожалению, ожидать какого-то консенсуса в сложившихся обстоятельствах очень сложно. Даже технически согласование резолюции Совета Безопасности ООН требует предварительных консультаций, подключения экспертов и какого-то времени. Поскольку обсуждение созывается буквально сейчас, очевидно, что такая подготовительная работа проведена не была. А если это так, то легко предположить, что проекты резолюций, которые представят Россия и западные страны, будут взаимно заблокированы. В итоге мы получим стандартную ситуацию, когда заседание Совета Безопасности используется в качестве трибуны для того, чтобы артикулировать свою позицию, заявить о своих представлениях о ситуации, но, к сожалению, вряд ли это будет иметь практические результаты».

Представители сирийской оппозиции и организация «Белые каски» обвиняют силы Асада в том, что 7 апреля они сбросили на город Дума хлорную бомбу. По неподтвержденной информации, погибли от нескольких десятков до почти сотни человек.

Дамаск, который ранее предупреждал о возможных провокациях со стороны боевиков, все обвинения отверг. Российский Центр по примирению враждующих сторон факт применения сирийскими войсками химоружия также опроверг.

США ранее заявили, что рассматривают различные варианты действий в отношении Дамаска, в том числе и ракетный удар. В ночь на понедельник Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Елисейский дворец сообщал, что лидеры обменялись данными, подтверждающими химическую атаку в Сирии. В Twitter Трамп написал, что виновные «заплатят большую цену».

Как сообщил «Интерфаксу» первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров, заявления Трампа по Сирии могут обострить ситуацию в этой стране. Сенатор отметил, что прямой конфликт между Россией и США никому не нужен.