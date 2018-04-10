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Посольство РФ ответило на рекомендации Белого дома о поездке на ЧМ-2018
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Посольство РФ ответило на рекомендации Белого дома о поездке на ЧМ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американские болельщики станут самой многочисленной группой иностранных фанатов на чемпионате мира по футболу в России, заявляют в посольстве РФ, комментируя публикацию газеты Guardian, в которой американским болельщикам рекомендовалось воздержаться от поездки в РФ.
"Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16 462 билета. Они станут самой многочисленной группой иностранных фанатов. Это не может нас не радовать", — говорится в комментарии посольства, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.
Ранее газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома заявила, что футбольным болельщикам из США стоит «подумать дважды», прежде чем ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. По его словам, болельщикам стоит воздержаться от поездки на ЧМ-2018, так как дипломатический кризис между Россией и Западом представляет угрозу для консульских служб, а также он заметил, что любое большое спортивное мероприятие является мишенью для террористов.
"Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ, а может и благодаря ей, интерес к нашей стране растет. Американцы хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела в России на самом деле", — констатируют в посольстве.
В дипмиссии также добавляют, что в этих анонимных предупреждениях они видят не чрезмерную заботу о безопасности собственных граждан, а опасение, что огромному количеству американцев и англичан понравится Россия, ее города и российский народ. «Угроза на самом деле есть. Угроза в том, что значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде», — заявляют в посольстве РФ в США.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Сборная США не сыграет на чемпионате мира в России, так как не прошла квалификацию.
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