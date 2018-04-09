Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что в мире развёрнута антисирийская кампания.
Комментируя сообщения о химической атаке на территории Сирии, Лавров напомнил, что российские военные и сирийские власти неоднократно предупреждали о готовящейся «серьёзной провокации» с целью выдвинуть обвинения против Дамаска.
По его словам, в настоящий момент, в том числе, против России разворачивают «колоссальную антисирийскую кампанию».
«Под тем предлогом, что Россия покрывает преступный режим, как они говорят… Что касается реакции наших западных коллег и в Вашингтоне, и в Париже, и в Лондоне… Она сводится к очень простым слоганам: «Конечно, это сделал режим, раз его поддерживает Россия, то виновата и России и Иран ещё. Конечно, нужно это всё расследовать». Как одно с другим сочетается человеку, который привык логикой руководствоваться, понять сложновато», — сказал министр, отвечая на вопрос RT.
Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает проведение честного и немедленного расследования.
«Но когда это расследование упаковывается в необходимость прийти в заданную точку, а заданную точку сделал Асад при поддержке Путина… здесь серьёзного разговора не получается», — добавил он.
Ранее в Министерстве иностранных дел Сирии отреагировали на обвинения в адрес Дамаска о применении химического оружия.