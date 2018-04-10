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Лавров: Россия будет добиваться визита ОЗХО в сирийскую Думу
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Лавров: Россия будет добиваться визита ОЗХО в сирийскую Думу 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) начала расследование сообщений об использовании химоружия в сирийском городе Дума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Слышим заявления из Гааги о том, что они уже приступили к расследованию сообщений о том, что такой инцидент произошел в Думе. Подтвердить сам факт применения химических веществ пока не получается", — уточнил Лавров.
По словам министра, Россия будет добиваться того, чтобы эксперты ОЗХО посетили сирийский город Дума. При этом Москва «не будет больше брать на веру те результаты, которые получаются по итогам расследования с дистанции».
Лавров также отметил, что Россия готова предоставить гарантии безопасности ОЗХО для расследования якобы имевшего место инцидента с применением химического оружия. В этой связи какие-либо ссылки на сомнения по поводу безопасности экспертов едва ли будут серьезными.
Город Дума контролируется правительственными войсками, российская военная полиция также находится на месте.
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