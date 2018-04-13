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Эксперты ОЗХО из Бейрута отправятся в Сирию
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Эксперты ОЗХО из Бейрута отправятся в Сирию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Российская Газета
Эксперты Организации по запрещению химоружия прибыли в Бейрут. Оттуда они отправятся в сирийский город Дума. Специалисты соберут образцы грунта и обследуют место предполагаемой химической атаки в городе Дума.
Ранее о применении отравляющих веществ здесь сообщила организация «Белые каски». США, Великобритания и Франция заявили, что изучают возможность нанести удар по Сирии в ответ на химатаку.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что год назад все развивалось по такому же сценарию. «Обвинения в атаке в Хан-Шейхуне и — ракетный удар», — сказал он. По его мнению, это не Россия кого-то покрывает в Сирии, а США покрывают террористические группировки.
Дональд Трамп провел ряд консультаций с советниками, но окончательного решения пока не принял, сообщает «Россия 24».
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