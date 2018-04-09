Ещё
Сенаторы Франции осенью посетят Россию с ответным визитом, заявил Косачев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенаторы Франции осенью посетят Россию с ответным визитом, заявил Косачев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Французские сенаторы осенью посетят Россию с ответным визитом, в ходе которого будут обсуждать вопросы двусторонних отношений, политику ЕС на российском направлении, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на заседании комитета в понедельник.
На прошлой неделе делегация международного комитета СФ посетила Францию, в Париже состоялось совместное заседание двух профильных комитетов верхних палат парламента РФ и Франции, в ходе которого законодатели обсуждали совместный доклад о двусторонних отношениях.
"Осенью планируется ответный визит комиссии Франции по международным делам, наше совместное заседание может пройти в одном из регионов РФ", — сказал Косачев.
Кроме того, также осенью в России ожидают визита комитета французского сената по европейским делам. По словам Косачева, российских парламентариев интересуют вопросы политики Евросоюза в отношении России, а также по восточному партнерству.
Кроме того, достигнута договоренность с руководством группы дружбы французских сенаторов с Совфедом об их визите в Россию осенью, а также об активизации взаимодействия двух верхних палат парламентов по этой линии, заключил Косачев.
РИА Новости: последние новости
Россия пообещала обнародовать переписку Мэй Экипажу судна "Норд" второй раз не разрешили покинуть Украину Российские дипломаты ответили на статью о переезде Скрипалей в США
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок407
Рубль рухнул354
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»221
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй28
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй96
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение