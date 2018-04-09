Сенаторы Франции осенью посетят Россию с ответным визитом, заявил Косачев

На прошлой неделе делегация международного комитета СФ посетила Францию , в Париже состоялось совместное заседание двух профильных комитетов верхних палат парламента РФ и Франции, в ходе которого законодатели обсуждали совместный доклад о двусторонних отношениях.

"Осенью планируется ответный визит комиссии Франции по международным делам, наше совместное заседание может пройти в одном из регионов РФ", — сказал Косачев.

Кроме того, также осенью в России ожидают визита комитета французского сената по европейским делам. По словам Косачева, российских парламентариев интересуют вопросы политики Евросоюза в отношении России, а также по восточному партнерству.

Кроме того, достигнута договоренность с руководством группы дружбы французских сенаторов с Совфедом об их визите в Россию осенью, а также об активизации взаимодействия двух верхних палат парламентов по этой линии, заключил Косачев.