Ещё
Высланных из России дипломатов заменят новыми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высланных из России дипломатов заменят новыми 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
На смену высланным из России дипломатам ряда европейских стран и не только могут приехать новые. Москва, в свою очередь, готова их принять, так как не сокращала общее число кадрового состава в загранучреждениях иностранных государств. Как рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в дипломатических кругах России, из списка стран, в отношении которых были приняты зеркальные меры в связи с «делом Скрипалей», лишь Великобритания не сможет полностью восстановить численность дипперсонала. Так, в МИД Чехии и посольстве США подтвердили, что намерены направить в Россию своих дипломатов.
Авторадио: последние новости
Небензя предупредил Вашингтон о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии. Генпрокуратура назвала самые распространенные нарушения среди чиновников Генпрокуратура раскроет подробности дел Литвиненко и Березовского
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления941
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей162
Небо над Сирией опустело431
Британия отказалась бомбить Сирию99
Умер автор хитов Киркорова14
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение