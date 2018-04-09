Изгнанные из России американские дипломаты с тоской прощаются со страной

Москва — В напряженных российско-американских отношениях произошел несколько неожиданный грустный момент, когда группа выдворенных из страны дипломатов опубликовала эмоциональное прощальное видео.

Под музыку группы из Северной Каролины с прощальным словом выступили восемь из 60 высланных дипломатов. Их выдворили в ответ на действия США . Эскалация началась в прошлом месяце, когда в Британии отравляющим веществом нервно-паралитического действия советского производства был отравлен бывший российский двойной агент и его дочь. Это был первый известный случай применения химического оружия в Европе со времен Второй мировой войны. Британия вместе с союзниками в ответ на это отравление депортировала более 150 российских дипломатов. Москва наотрез отрицает свою причастность к отравлению и заявляет, что это дело рук британских спецслужб.

В прощальных словах уезжающих дипломатов, которые они записали на русском языке в 12-минутном видеоклипе, назвав его «Мысли в дорогу», сквозит разочарование и печаль. Но присутствует и надежда на восстановление добрых отношений с Россией . Некоторые дипломаты рассказали о своей любви к России, которая появилась у них благодаря длительному изучению ее языка, литературы и истории.

На видеозаписи на русском и английском языке выступают дипломаты, занимавшиеся ближневосточными проблемами, политическими делами и торговыми отношениями. Мария Олсон (Maria Olson), работавшая в Москве пресс-атташе, показала книгу с русскими сказками, которую ей подарил российский журналист, и вспомнила, как в детстве она читала в переводе русскую литературу вместе со своим отцом, когда они жили в сельской местности в Мичигане.

В ответ на выдворение Западом российских дипломатов Москва выслала такое же количество дипломатических работников, представлявших 20 стран, и закрыла американское консульство в Санкт-Петербурге . На прошлой неделе западные посольства в Москве провели прощальные встречи с уезжающими коллегами. Российское правительство объявило выдворяемых дипломатов персонами нон грата, а это означает, что им на определенный срок запрещено посещать Россию. Это очень сильно опечалило тех, кто посвятил этой стране всю свою профессиональную жизнь.

В пятницу три больших автобуса забрали из посольства в центре Москвы отъезжающих американцев вместе с их семьями и домашними питомцами. «Сегодня 60 замечательных государственных служащих США досрочно покинули посольство в Москве», — заявил американский посол Джон Хантсман . Он добавил, что сейчас нет более важной задачи, чем стабилизация российско-американских отношений.

Посол А. И. Антонов проводил коллег и членов их семей, которые покидают сегодня США по решению американской стороны.. Ambassador Anatoly Antonov bids his farewell to our colleagues and their family members, who are leaving the American soil today due to a US decision. pic.twitter.com/DJaFfB2zJY

— Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 31 марта 2018 г.

​Столь публичное прощание американцев резко отличается от отъезда их высланных из США коллег. Российское посольство в Вашингтоне разместило в Твиттере фотографию своего посла Анатолия Антонова, который важно смотрит вслед стоящему на взлетной полосе самолету с российскими дипломатами, заложив руки за спину. Камеры засняли посла сзади.