Британия не заинтересована в сотрудничестве с РФ по «делу Скрипалей», считают в Генпрокуратуре 

Генеральная прокуратура России не получала никаких обращений от британской стороны, связанных
с расследованием дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, отметил глава управления ведомства по взаимодействию со СМИ Александр Куренной.
«Вся логика или отсутствие логики британской стороны указывает на то, что им не интересны ответы», — заметил представитель ведомства, слова которого приводит ТАСС.
Ранее Куренной назвал следствием «истерики британских властей» ситуацию с животными Скрипаля, которые погибли в оцеплённом полицией Лондона доме жертв покушения, а один из котов сбежал в неизвестном направлении.