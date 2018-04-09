Британия не заинтересована в сотрудничестве с РФ по «делу Скрипалей», считают в Генпрокуратуре

Генеральная прокуратура России не получала никаких обращений от британской стороны, связанных с расследованием дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, отметил глава управления ведомства по взаимодействию со СМИ Александр Куренной «Вся логика или отсутствие логики британской стороны указывает на то, что им не интересны ответы», — заметил представитель ведомства, слова которого приводит ТАСС Ранее Куренной назвал следствием «истерики британских властей» ситуацию с животными Скрипаля, которые погибли в оцеплённом полицией Лондона доме жертв покушения, а один из котов сбежал в неизвестном направлении.