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Британия не заинтересована в сотрудничестве с РФ по «делу Скрипалей», считают в Генпрокуратуре
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Британия не заинтересована в сотрудничестве с РФ по «делу Скрипалей», считают в Генпрокуратуре 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Генеральная прокуратура России не получала никаких обращений от британской стороны, связанных
с расследованием дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, отметил глава управления ведомства по взаимодействию со СМИ Александр Куренной.
«Вся логика или отсутствие логики британской стороны указывает на то, что им не интересны ответы», — заметил представитель ведомства, слова которого приводит ТАСС.
Ранее Куренной назвал следствием «истерики британских властей» ситуацию с животными Скрипаля, которые погибли в оцеплённом полицией Лондона доме жертв покушения, а один из котов сбежал в неизвестном направлении.
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